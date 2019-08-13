اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 12/8/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي العديد من الاخبار الرياضية الهامة اليوم الاثنين 12/8/2019، والتي جاء في مقدمتها موافقة مسئولو النادي الأهلي على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل ٤ ملايين . رسميا.. الأهلي يبيع محارب للجونة بـ4 ملايين جنيه.. ويستعيده بـ8 ملايين وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل ٤ ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية. مؤمن زكريا يوجه رسالة غامضة وحاملا سكينة: لو العركة بدأت "كله هيزعل" نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلى، صورة له فى المدبح مع أحد الاشخاص وهو يحمل سكينة ، اثناء عيد الاضحى. أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين. Advertisements صانع ألعاب الأهلى يفضل الرحيل لإنبى عن الإسماعيلى يفضل محمد شريف صانع ألعاب الأهلى الانتقال لفريق إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم عن بقية العروض التى تلقاها وأبرزها من نادى الإسماعيلى. شاهد ..وليد سليمان يحيى شعائر عيد الأضحى عبر إنستجرام نشر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي صورة لأضحية عيد الأضحى المبارك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. رسمياً.. الأهلى يوافق على بيع عمرو بركات للجونة أعلن نادى الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم الاثنين، على سبيل البيع النهائى بعد مفاوضات ناجحة مع النادى الأهلى. الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا

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