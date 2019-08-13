شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربي يحسم مصير باسم مرسي بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي ، مصير إنهاء إجراءت ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك بعد إجازة عيد الأضحى .

وكشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى ، رفض ناديه تنفيذ الشروط التى وضعتها إدارة الزمالك لإتمام صفقة انتقال باسم مرسى ، مؤكدا لـ"الخليج 365"، أن الإنتاج لن نوافق بأى حال من الأحوال على وضع بند يمنع مشاركة باسم مرسى فى مواجهات الزمالك، لاسيما أننا سنحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وليس هناك شىء فى لائحة اتحاد الكرة ينص على منع المعارين من المشاركة أمام فرقهم.

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وحدث خلاف بين الزمالك والإنتاج الحربي حول بند المشاركة، حيث يصر الفريق الأبيض على وضع بند يمنع مشاركة باسم مرسي ، فى مباريات الزمالك مثلما يفعل مع كل لاعبيه المعارين، بينما يتمسك الإنتاج الحربى بظهوره فى كل المباريات دون استثناء، الأمر الذى يهدد بفشل الصفقة ، ومن المقرر أن ينتظم باسم مرسي ، في تدريبات الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة حال فشل الصفقة بشكل رسمي.

وظهر باسم مرسى ، بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.