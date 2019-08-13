شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 12/8/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ونرصد لكم اهم 7 اخبار رياضية اليوم ..

رسميا.. الأهلى يبيع محارب للجونة بـ4 ملايين جنيه.. ويستعيده بـ8 ملايين

وافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب ألفريق للجونة بشكل نهائى مقابل ٤ ملايين جنيه، بعد سلسلة المفأوضات التى دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

ناشئو اليد يتصدرون المجموعة الثانية بمونديال مقدونيا عقب تعادل فرنسا والسويد

تصدر منتخب مصرلناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط بألفوز على المجر فى ختام الدور الأول وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 .

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالزمالك صباح الأربعاء

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل بمقر النادى بميت عقبة.

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الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا

أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفأوضات ناجحة بين الناديين.

الزمالك يوافق على سفر بوطيب للمغرب بعد استبعاده من مواجهة بطل الصومال

حصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك، على إذن من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بالعودة إلى مسقط رأسه بالمغرب، وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته

رسميا.. نقل مباراة الزمالك وديكاداها الصومإلى إلى استاد برج العرب

تقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومإلى، يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب.

المباراة المقبلة لمنتخب ناشئى اليد.. مصر تواجه سلوفينيا فى دور الـ16 بمونديال مقدونيا