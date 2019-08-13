شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 12/8/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 12/8/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل بمقر النادى بميت عقبة.

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالزمالك صباح الأربعاء

قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عقد مؤتمر صحفى فى الحادية عشر صباح الأربعاء المقبل بمقر النادى بميت عقبة.

المباراة المقبلة لمنتخب ناشئي اليد.. مصر تواجه سلوفينيا فى دور الـ16 بمونديال مقدونيا

يلتقى منتخب ناشئي كرة اليد نظيره السلوفينى بعد غدٍ الأربعاء فى تمام الثانية ظهرًا فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

مؤمن زكريا يوجه رسالة غامضة وحاملا سكينة: لو العركة بدأت "كله هيزعل"

نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلى، صورة له فى المدبح مع أحد الاشخاص وهو يحمل سكينة ، اثناء عيد الاضحى.

الزمالك يوافق على سفر بوطيب للمغرب بعد استبعاده من مواجهة بطل الصومال

حصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك، على إذن من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بالعودة إلى مسقط رأسه بالمغرب، وقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته

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رسميا.. الأهلي يبيع محارب للجونة بـ4 ملايين جنيه.. ويستعيده بـ8 ملايين

وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائي مقابل ٤ ملايين جنيه، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين على مدار الأيام الماضية.

رسميا.. نقل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى استاد برج العرب

تقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكادها الصومالى، يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على استاد برج العرب.

ناشئو اليد يتصدرون المجموعة الثانية بمونديال مقدونيا عقب تعادل فرنسا والسويد

تصدر منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول و تعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 .

طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك

يشارك طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء.

الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا

أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.