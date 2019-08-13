شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس "مستمر " فى لجنة الحكام بتشكيلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرسمير عثمان ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية على الاستعانة بناصر عباس ،المحاضر التحكيمى بالاتحاد الأفريقي والحكم الدولى السابق ، لينضم للتشكيل الجديد فى اللجنة الفنية باللجنة الرئيسية .

وسيتولى ناصر عباس ،نفس مهامه فى اللجنة السابقة برئاسة عصام عبد الفتاح وهو التحليل الفنى لاداء الحكام وأكتشاف مواهب تحكيمية من الصغار فى مناطق الجمهورية .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن اليوم أسماء رؤساء اللجان فى الجبلاية، وجاء اختيار سمير عثمان ، رئيسا للجنة الحكام الرئيسية نظرا لخبراته كحكم دولة سابق ونجل الحكم الدولى الراحل محمود عثمان أحد رموز التحكيم .

ووضع رئيس لجنة الحكام الرئيسية عدد من الأسماء على رأس المرشحين وهم شريف صلاح وياسر عبد الرؤوف وأيمن ديجيش وتامر درى مع أسماء أخرى فى اللجان الفنية للتحكيم جارى الاتفاق عليها .