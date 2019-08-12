محمد صلاح يتسبب في إصابة طفل بنزيف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في لفتة طيبة مع طفل تعرض لإصابة قوية أدت إلى نزيف في الأنف؛ بسبب محاولته للفت أنظار اللاعب.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمحمد صلاح، مع طفل والدماء تُلطخ أنفه، وذكر عدد ممن تداولوها أن محمد صلاح قام بمواساة الطفل والتقاط صورة تذكارية معه لدعمه بعدما قام بعض مشجعي مانشستر سيتي بالاعتداء عليه، أثناء مباراة الفريقين الأخيرة في كأس الدرع الخيرية.

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إلا أن القصة الحقيقية، هي أن محمد صلاح، أثناء قيادته لسيارته، شاهد الطفل يصطدم بأحد الأعمدة، وهو يركض بجوار السيارة أملا في لفت انتباه صلاح.. وتوقف صلاح، وعاد لكي يطمئن على الطفل وشقيقه، والتقط معهما صورة تذكارية.

زوج والدة الطفل من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قام بشكر محمد صلاح على ما قام به، وحرصه على الاطمئنان على الطفلين وعناقهما والتقاط الصور التذكارية معهم.

زوج والدة الطفل كتب قائلا: شكرا لك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد ما حدث، طفلي يُحبك كثيرا، ونسي آلام الإصابة بعدما قمت بالعودة وعانقتهما.