بالأربعة.. الاتحاد يهزم ذوب أهن الإيراني ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

خطف اتحاد جدة السعودي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، بعد فوزه على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أهداف اتحاد جدة إيمليانو فيكو في الدقيقة 45 ، و كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 54 و رومارينهو في الدقيقة 64 و 70، وجاء هدفي ذوب آهن في الدقيقة 53 عن طريق لويس خمينيز بالخطأ في مرماه، وهادي محمدي الدقيقة 72 ، و المحترف النيجيري مكاولي في الدقيقة 83.