- 1/2
- 2/2
الان تتابع بالأربعة.. الاتحاد يهزم ذوب أهن الإيراني ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
خطف اتحاد جدة السعودي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، بعد فوزه على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي العربي بالعاصمة القطرية الدوحة.
سجل أهداف اتحاد جدة إيمليانو فيكو في الدقيقة 45 ، و كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 54 و رومارينهو في الدقيقة 64 و 70، وجاء هدفي ذوب آهن في الدقيقة 53 عن طريق لويس خمينيز بالخطأ في مرماه، وهادي محمدي الدقيقة 72 ، و المحترف النيجيري مكاولي في الدقيقة 83.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأربعة.. الاتحاد يهزم ذوب أهن الإيراني ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.