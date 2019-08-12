شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرب الزمالك».. من يكون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادى الزمالك لقرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، للإعلان عن اسم وهوية المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود فريق الكرة الأول فى الموسم الجديد، على أن يسلم طارق يحيى المدير الفنى الحالى المؤقت زمام القيادة الفنية للأبيض للجهاز الجديد الذى سيعلنه مجلس الإدارة عقب انتهاء مهمته بعد مباراة ديكاداها بطل الصومال، الجمعة المقبل.

وتترقب جماهير نادى الزمالك للقرار الرسمى الذى سيعلنه مجلس الإدارة، ظهر غد الثلاثاء، عقب الجلسة التى دعا لها مرتضى منصور، رئيس النادى مع رموز وقدامى النادى ولاعبى الزمالك السابقين محمود أبو رجيلة، وأحمد عبد الحليم، وعادل المأمور، ومحمود الخواجة، وأيمن يونس، وحازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وطارق مصطفى، وسامى الشيشينى، وخالد الغندور، وتامر عبد الحميد وجميع مدربى النادى ولاعبيه السابقين للمشاركة فى اختيار المدرب.

وقال مرتضى منصور إن مجلس الإدارة سيعقد جلسة رسمية سيناقش فيها جميع السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين من اللجنة المكلفة بالتفاوض مع المدرب والتى تضم أمير مرتضى المشرف على الكرة وشقيقه أحمد وشريف إسلام مدير التسويق بالنادى، مؤكدًا أن الجلسة سيحضرها جميع لاعبى رموز وقدامى النادى السابقين للمشاركة بالرأى والخبرة الفنية فى اختيار المدرب الأنسب.

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وأكد أن مجلس الإدارة ولجنة الكرة قاموا بدورهم على أكمل وجه فى التفاوض والتوصل لاتفاق مع 7 مدربين على أعلى مستوى لمنح فرصة أكبر لاختيار مدرب تتوفر فيه كافة المواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن ما يشغله كرئيس للنادى أن يكون المدرب الجديد تتوفر فيه الشروط المطلوبة من قوة الشخصية وأن يكون مشهورًا عنه تحقيق العدالة فى اختياراته للاعبين وأن يكون سبق له التدريب فى إفريقيا وسبق له تحقيق بطولات محلية وقارية مع الفرق التى دربها، خصوصًا أنه سيقود فريقًا يضم 30 لاعبًا على أعلى مستوى.

ويناقش مجلس الإدارة على طاولته، غدًا، مع رموز وقدامى النادى العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب فى مقدمتهم البرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للزمالك الذى فاز معه بالدورى والكأس، ورامون دياز، المدير الفنى السابق لبيراميدز، والصربى فالدان ميلوفيتش، ووحيد خليلوزيتش، وباتشيكو والألمانى توماس دول وخوان رامون لوبيز.

ووفقًا للمعلومات الواردة من داخل النادي، فإن المنافسة بين المدربين تنحصر بين الثنائى فيريرا ورامون دياز، وإن كانت فرص فيريرا هى الأقوى باستثناء شرطه ببداية مهام عمله فى أكتوبر المقبل، الأمر الذى يتحفظ عليه البعض نظرًا لأن الفريق قد يظل بدون مدرب لأكثر من شهر تقريبًا، وهو ما يسعى مجلس الإدارة لإقناعه بتولى المهمة مباشرة حال استقرار الأمر على اختياره مدربًا للفريق، فيما يتوقف مصير دياز على حل أزمتى راتبه الشهري وعدد معاونيه فى الجهاز الفني.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، أن اختيار المدير الفنى الأجنبي الجديد، غدًا، سيتم وفقًا لمعايير وأرقام وسير ذاتية وقدرات وإمكانيات كل مدرب بعيدًا عن الأهواء ورغبات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن كل التكهنات والتوقعات التى ترددت مؤخرًا قد تختلف تمامًا عن القرار الرسمى الذى سيتم إعلانه، غدًا، لأننا نبحث عن مدرب قادر على استعادة البطولات والانجازات فى موسم قد يكون استثنائيًا فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث كم المشاركات فى بطولات فى آن واحد، إذ سيلعب الزمالك في 3 بطولات محلية هى الدورى والكأس والسوبر، وبطولتان قاريتان هما دورى الأبطال والسوبر الإفريقى.

وكشف المشرف على الكرة أنه حصل على موافقات جميع المدربين الذين تفاوض معهم فى رحلته الأوروبية، وأنهم رحبوا بقيادة الأبيض لكن الزمالك فضل عدم التسرع فى الاختيار وقرر إخضاع الأمر للأساليب العلمية فى الاختيار، حتى يتسنى التعاقد مع أفضل مدرب.