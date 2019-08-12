شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ثنائيات لوليد أزارو خلال مشواره الكروي.. و«هاتريك» وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدفين في شباك اطلع بره، بطل جنوب السودان، في لقاء الذهاب للدور التمهيدي من رابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، وهي المباراة التي حسمها بطل مصر برباعية نظيفة.

وتمكن «أزارو» من تسجيل الثنائية السابعة على مدار رحلته الكروية، حيث سبق هدفيه في شباك بطل جنوب السودان ست ثنائيات أخرى.

الأولى كانت بقميص الدفاع الحسني الجديد المغربي في شباك فريق الجيش بمنافسات الدوري المغربي موسم 2016-2017، ونجح «أزاو» في الموسم ذاته من إحراز هدفين في مباراة واحدة كانت أمام فريق قصبة تادلة.

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وافتتح المغربي مشواره مع الثنائيات بقميص الأهلي في شباك الإنتاج الحربي، بتسجيل هدفي الانتصار بمنافسات الدور الأول للدوري المصري موسم 2017-2018.

وعاد «أزارو» لتسجيل ثنائية جديدة في شباك المقاولون العرب بالدور الأول للدوري في موسم 2017-2018 وفي نفس الموسم، استطاع تسجيل هدفين في شباك النصر.

ثنائية سادسة لـ«أزارو» كانت في شباك كامبالا سيتي الأوغندي بمنافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 ثم جاءت الثنائية السابعة في شباك اطلع بره بطل جنوب السودان، أمس الأحد، بمستهل مشوار المارد الأحمر بدوري الأبطال.

يذكر أن المهاجم المغربي في سجله الكروي هاتريك وحيد سجله خلال تواجده ضمن صفوف الأهلي وذلك في شباك النجم الساحلي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 حين فاز بطل مصر بنصف دستة أهداف.

وخاض أزارو على مدار موسمين مع الأهلي 77 مباراة رسمية مع الفريق بخلاف المنافسات العربية، وتمكن خلالهم من احراز 39 هدفاً ونجح في صناعة 16 هدفاً.