شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة على رادار النجم الأحمر الصربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، على رادار نادي النجم الأحمر الصربي، الذي يبحث عن تدعيم خط هجومه.

وكان اللاعب المصري قد خرج من حسابات المدير الفني لباوك، أبيل فيريرا، إذ أشارت التقارير اليونانية عن رغبة النادي في رحيل «وردة» عن الفريق.

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وحسب موقع «سبورت تايم» اليوناني، دخل «وردة» في دائرة اهتمامات نادي النجم الأحمر الصربي والذي يدربه فلادان ميلويفيتش.

وأشار الموقع إلى أن معرفة «ميلويفيتش» بـ«بوردة» تأتي من الفترة التي قضاها المدرب الصربي في الدوري اليوناني، إذ درب سابقًا عدة أندية يونانية أبرزها باناثينايكوس.

ولفت الموقع اليوناني إلى أن الفريق الصربي في حاجة ماسة إلى لاعب جناح، فيما ينتظر نتيجة مباراة الإياب للدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله ذهابًا مع كوبنهاجن الدنماركي 1-1 في بلجراد، إذ سيكون باستطاعة النجم الأحمر البحث عن خيار أفضل، حسب تعبير «سبورت تايم»، في حال التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وأضاف: «رغم ذلك، على مسؤولي النادي وضع السيناريو السلبي في الحسبان، إذا ودع النادي دوري الأبطال، إذن فإن وردة قد يكون أحد الحلول المطروحة على الطاولة، ليس الوحيد بالطبع، ولكن أحدها».