شكرا لقرائتكم إسلام جابر وعبد الشافى يعلنان جاهزيتهما لمواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم إسلام جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشكل شكل طبيعى فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حالياً بملعب النادى بميت عقبة، وذلك بعدما تعافى الثنائى من آلام القدم التي كان يعاني منها، حيث أدى مرانا فرديا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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