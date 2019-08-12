شكرا لقرائتكم الشرط الجزائى يعطل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمسك الأرجنتينى رامون دياز بإن يكون الشرط الجزائى فى عقده مع الزمالك بقيمة راتب 6 أشهر فى العقد وهو ما يقارب من الـ18.5 مليون جنيه بينما يرغب مسئولو النادى الأبيض فى تقليصه إلى راتب 3 أشهر فقط كما تمسك المدرب الأرجنتينى حول توقيع عقد موسمان بدلا من موسم واحد، بخلاف طلبه الحصول على نصف راتبه كمقدم تعاقد.
وابتعد رامون دياز عن المرشحين لتولى تدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته، بسبب المبالغة فى الشروط التى حددها من أجل التعاقد مع القلعة البيضاء.
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