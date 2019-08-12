شكرا لقرائتكم راحة لثلاثى الزمالك من التدريبات الجماعية قبل مواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حالياً بمقر النادى فى ميت عقبة، بإذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بشكل طبيعي بالمران غدا.

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وحصل عبد الله جمعة وأيمن حفني على راحة من التدريبات الجماعية، حيث اكتفى الجهاز الفنى بتخصيص فقرة تأهيل خاصة للثنائي يقومان بأدائها في جمانيزيوم النادي، علي أن ينتظما بشكل طبيعي بالمران القادم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.