شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يحسم مصير باسم مرسى بعد العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى رفض ناديه تنفيذ الشروط التى وضعتها إدارة الزمالك لإتمام صفقة انتقال باسم مرسى.
وقال المصدر لـ"الخليج 365"، لن نوافق بأى حال من الأحوال على وضع بند يمنع مشاركة باسم مرسى فى مواجهات الزمالك، لاسيما أننا سنحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وليس هناك شىء فى لائحة اتحاد الكرة ينص على منع المعارين من المشاركة أمام فرقهم.
وحدث خلاف بين الزمالك والإنتاج الحربي حول بند المشاركة، حيث يصر الفريق الأبيض على وضع بند يمنع مشاركة باسم مرسي فى مباريات الزمالك مثلما يفعل مع كل لاعبيه المعارين، بينما يتمسك الإنتاج الحربى بظهوره فى كل المباريات دون استثناء، الأمر الذى يهدد بفشل الصفقة .
ومن المقرر أن ينتظم باسم مرسي في تدريبات الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة حال فشل الصفقة بشكل رسمي.
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.
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