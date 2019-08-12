شكرا لقرائتكم محمود علاء يشارك فى المران الجماعى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود علاء مدافع الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حالياً بملعب النادى بميت عقبة، ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التى تعرض لها بارتجاج خفيف المخ، خلال مشاركته فى لقاء الأهلي بختام بطولة الدوري الممتاز.

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كما انتظم محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها، حيث أدى مرانا فرديا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.