شكرا لقرائتكم النصر يقلب الطاولة على الوحدة ويبلغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب النصر السعودي الطاولة أمام مضيفه الوحدة الإماراتي، عقب فوزه عليه 3-2 ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بالمواجهة التي احتضنها ستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة، إذ مالت الكفة في النصف ساعة الأولى لأصحاب الأرض الذين انتظروا حتى الدقيقة 27، حينما تمكن اللاعب محمد برغش من افتتاح التسجيل للوحدة بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي ليوناردو بقدمه في شباك الحارس الأسترالي براد جونز.

وحاول النصر العودة للمباراة ونجح عند الدقيقة 41 من تسجيل هدف التعادل عن طريق هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي حول عرضية زميله فهد الجميعة برأسه في شباك الحارس محمد الشامسي.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي جوليانو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+1 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدارزاق حمدالله ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدة العودة مجدداً وكان قريباً من ذلك حينما تصدى لاعبه اسماعيل مطر لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

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وعند الدقيقة 62 تمكن البرازيلي جوليانو لاعب النصر من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما تابع تسديدة زميله حمد آل منصور العائدة من الحارس محمد الشامسي ليضع الكرة في الشباك الخالية.



وكاد الوحدة أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد مدافعه محمد برغش كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت عارضة الحارس براند جونز.

ورد النصر سريعاً وأهدر لاعبه فهد الجميعة هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الشامسي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 78 تمكن الأرجنتيني سباستيان تيغالي مهاجم الوحدة من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول تسديدة زميله طحنون الزعابي بقدمه في شباك الحارس براند جونز.

وسيلعب النصر في الدور ربع النهائي أمام الفائز من مواجهة السد القطري أمام مواطنه الدحيل والتي ستقام الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي.