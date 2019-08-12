شكرا لقرائتكم روي فيتوريا: كنت واثقاً من بلوغ ربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد روي فيتوريا مدرب النصر استحقاق فريقه بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد التغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 يوم الاثنين في إياب ثمن نهائي البطولة.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: قدمنا مباراتين بشكل مميز واستحقينا التأهل إلى الدور التالي، قدم اللاعبون روحاً قتالية، وشاهدنا فريقاً ذكياً في المباراة رغم صعوبتها.
وزاد: كنت أعلم أن المواجهة ستكون صعبة، كون الخصم مميز وسجل علينا هدفاً في الرياض، لكننا تحلينا بالقوة الذهنية اللازمة لتحقيق الفوز، وحدث ما أكدته قبل اللقاء عندما سجلنا 3 أهداف، ومتأكد بأننا سنقدم المزيد.
واستطاع النصر قلب خسارته بهدف أمام الوحدة الإماراتي إلى فوز 3-2 بفضل هدف من عبدالرزاق حمدالله وهدفين من البرازيلي جوليانو، ليصعد إلى ربع النهائي بانتظار الفائز من لقاء السد والدحيل القطريين.
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