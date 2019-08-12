شكرا لقرائتكم حارس برشلونة الجديد يخضع إلى عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يخضع البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.
وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة، وبحسب النادي فإنه عقب انتهاء الجراحة سيعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب.
وينتظر أن يغيب نيتو، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيق قادما من فالنسيا الإسباني، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس برشلونة الجديد يخضع إلى عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.