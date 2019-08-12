شكرا لقرائتكم حارس برشلونة الجديد يخضع إلى عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخضع البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء لجراحة في معصم اليد اليسرى بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.

وأشار نادي برشلونة إلى أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير وأنه سيخضع بعدها لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة، وبحسب النادي فإنه عقب انتهاء الجراحة سيعلن عن نتيجتها والفترة التقريبية التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب.

وينتظر أن يغيب نيتو، الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيق قادما من فالنسيا الإسباني، عن صفوف الفريق لعدة أسابيع.