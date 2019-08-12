الصحافة الإسبانية تحذر ريال مدريد من مشاكل قدوم نيمار 

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حذرت الصحافة الإسبانية إدارة نادي ريال مدريد من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية .

وكان نيمار قد أبدى رغبة في العودة إلى إسبانيا، وسط تقارير إعلامية اكدت اقترابه من ريال مدريد اكثر منه إلى برشلونة، لان باريس سان جيرمان يفضل انتقاله الى مدريد.

و في هذا السياق وصفت صحيفة "آس" الصادرة من مدريد، بأن تعاقد ريال مدريد مع نيمار بمثابة "الهدية المسمومة" التي من شأنها ان تعكر صفو الفريق الذي يراهن على الموسم الجاري لاستعادة بريقه.

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هذا ويشكل قدوم نيمار اختلال في ريال مدريد على اكثر من صعيد، فمن الناحية التكتيكية سيجبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على مراجعة خططه كونه لم يكن يرغب في التعاقد مع اللاعب ، مما يجعله يعمد اللعب بثلاثي هجومي إلى جانب البلجيكي إدين هازارد و الفرنسي كريم بن زيمة مع التضحية بالصربي لوكا يوفيتش رغم ما كلف خزينة النادي من أموال.

كما يطرح قدوم نيمار مشكلة إدارية لانه لا يتمتع بجنسية احد بلدان الاتحاد الأوروبي ، حيث ان مشاركته تصطدم بلوائح الاتحاد القاري التي تلزم الأندية بعدد محدود من اللاعبين المصنفين كأجانب ، مما سيجبر زيدان على مراجعة اخرى لأوراقه التكتيكية.

وسوف يتسبب قدوم نيمار بإثارة مشكلة في ما يتعلق بالراتب السنوي الذي سيتقاضاه ، و الذي لن يقل عن 37 مليون يورو ، مما سيدفع ببقية اللاعبين للمطالبة بتحسين رواتبهم السنوية خاصة عند تجديد عقودهم.

ويسعى نيمار ان يكون النجم الأوحد في ريال مدريد مثلما كان في باريس سان جيرمان رغم اختلاف الظروف و المعطيات بين الناديين ، وهو ما قد يُحدث صدامات بينه وبين نجوم الفريق ، مع الاشارة بأن قدومه سوف يعزز من الوجود البرازيلي بالنادي و الذي سيشكل تهديدا لاستقراره ، حيث سيكون السادس بعد مارسيلو و كاسيميرو و فينيسيوس ميليتاو رودريغو ، وهو ما يخلق سيطرة برازيلية على بقية عناصر الفريق .