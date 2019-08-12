اهداف بالجملة: ملخص مباراة الاتحاد وذوب اصفهان 4-3 في دوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الاتحاد واصفهان، حيث يلعب كلا الفريقين اليوم الاثنين 11 ذي الحجه 1440، وسيكون اللقاء اليوم مرتقب بين الفريقين حيث ان نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين لهدف لم تحسم أي شيئ حتى الآن، وسيكون لدى الفريقين حظوظ للتأهل إلي دور الثمانية من البطولة الأسيوية الأقوى على مستوى الأندية.
المباراة تلعب في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض وهو نفس توقيت دولة قطر التي تستضيف اللقاء، وسيعول الاتحاد في هذا اللقاء على محترفيه من أجل الخروج بنتيجة جيدة والصعود إلي دور الثمانية والبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عام وتحديد عام 2005 عندما فاز بالبطولة من كوريا الجنوبية.
الأندية السعودية في السنوات الأخيرة بالبطولة الأسيوية قابلها سوء توفيق كبير في النهائيات مما ادى إلي خسارة اكثر من بطولة، ولهذ تعول الاندية هذا الموسم على المشاركة الكبيرة في دور الستة عشر من أجل الوصول لمراحل متقدمه والمنافسة على لقب البطولة الغائب عن الكرة السعودية منذ عام 2005.
ملخص مباراة الاتحاد ذوب اصفهان
- شدد خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة السعودي، على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة ذوب آهن الإيراني، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وأكد المدير الفني انه واثق من تأهل فريقه.
- لا يعرف الاتحاد للخسارة عنوان أمام الأندية الإيرانية في الأراضي المحايدة، منذ أن تم اعتماد خوض اللقاءات السعودية الإيرانية في دوري أبطال آسيا على ملاعب محايدة، بدءا من نسخة 2016.
- محاولات من جانب الفريقين للسيطرة على اللقاء في الدقائق الأولى من المباراة، خاصة من جانب الفريق الإيراني.
- مرت عشر دقائق ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتي الآن ومحاولات من الاتحاد لخطف الهدف الأول.
- الاتحاد كاد أن يحرز الهدف عن طريق رومارنيو في الدقيقة 22 من اللقاء حتى الآن.
- رومارينيو يهدر اهداف بالجملة في الشوط الأول لصالح نادي الاتحاد.
- امليانو يتقدم بالهدف الاول قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.
- لويس أنطونيو خيمينيز يحرز هدف في مرماه لتكون النتيجة التعادل الإيجابي لكل فريق.
- الاتحاد يتقدم بعد تسجل المدافع الإيراني محمد باقر صادقي هدف في مرماه.
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 65
- روماريو ريكاردو دا سيلفا يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 70
- هادي محمدي يقلص النتيجة للفريق الإيراني في الدقيقة 75.
- الهدف الثالث للفريق الإيراني في الدقيقة 83.
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد بأربع اهداف لهدفين.