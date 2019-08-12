اهداف بالجملة: ملخص مباراة الاتحاد وذوب اصفهان 4-3 في دوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الاتحاد واصفهان، حيث يلعب كلا الفريقين اليوم الاثنين 11 ذي الحجه 1440، وسيكون اللقاء اليوم مرتقب بين الفريقين حيث ان نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين لهدف لم تحسم أي شيئ حتى الآن، وسيكون لدى الفريقين حظوظ للتأهل إلي دور الثمانية من البطولة الأسيوية الأقوى على مستوى الأندية.

المباراة تلعب في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض وهو نفس توقيت دولة قطر التي تستضيف اللقاء، وسيعول الاتحاد في هذا اللقاء على محترفيه من أجل الخروج بنتيجة جيدة والصعود إلي دور الثمانية والبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عام وتحديد عام 2005 عندما فاز بالبطولة من كوريا الجنوبية.

الأندية السعودية في السنوات الأخيرة بالبطولة الأسيوية قابلها سوء توفيق كبير في النهائيات مما ادى إلي خسارة اكثر من بطولة، ولهذ تعول الاندية هذا الموسم على المشاركة الكبيرة في دور الستة عشر من أجل الوصول لمراحل متقدمه والمنافسة على لقب البطولة الغائب عن الكرة السعودية منذ عام 2005.

ملخص مباراة الاتحاد ذوب اصفهان