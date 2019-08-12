مهرجان أهداف| نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان اليوم والعميد يتأهل لمواجهة سعودية خالصة

نقدم لكم نتيجة مباراة الاتحاد وذوب آهن اليوم وملخص شوطي اللقاء كتابيا، تنتظر جماهير العميد اليوم فرحة التأهل لدور ثمن نهائي البطولة الآسيوية والتي تفصلها عنها 90 دقيقة فقط ألا وهى مباراة العودة أمام الفريق الايراني ذوب آهن أصفهان فالجميع يدخل اللقاء وهو يبحث عن بطاقة التأهل لاسيما مع اقتراب المنافسة من مراحلها الأخيرة وحلم التتويج.

مباراة الاتحاد وذوب آهن

وأعلنت ادارة النادي نادي اتحاد جدة عن تجهيزها لأربعة شاشات كبيرة وضخمة لاستقبال الجماهير النادي ورابطة المشجعين لمشاهدة لقاء الفريق ضد ذوب آهن، وتحرص الادارة دائما على توفير هذه الشاشات حينما كانت المباريات بدون جمهور أو تلعب خارج الديار لاضافة جو حماسي للراغبين.

الاتحاد وذوب اهن

وعن اللقاء الذي سيقام على ستاد حمد الكبير أكد المدير الفني التشيلي سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ضد ذوب آهن أن الفريق سيدخل اللقاء باحثا عن الفوز فقط وليست أى نتيجة أخرى، وأكد استعداد فريقه للموسم الحالي وقدرتهم على التغلب على كافة العوائق وأنهم سينسون نتيجة لقاء الذهاب.

نتيجة مباراة الاتحاد وذوب اهن

وقبل بداية لقاء العميد ضد بطل ايران، كتب النصر السعودي صعوده وخطف أول بطاقة تأهل للعرب في الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه خارج الديار على الوحدة

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تشكيل مباراة الاتحاد الرسمي لمباراة الاتحاد: فواز القرني، زياد الصحفي، عبد المحسن، حمدان الشمراني، سعود عبد الحميد، فيكيو، خالد السيميري، عبد الإله المالكي، لويس خيمينيز، رومارينهو، فيلانويفا

اللاعبون الآن يقومون بعمليات الاحماء، ودقائق قليلة على بداية الشوط الأول من اللقاء الكبير

الشوط الأول: شهد الشوط الأول طاقة بدنية كبيرة من الفريقين واستمرت نتيجة التعادل السلبي ولم يستطع أي فريق هز شباك الآخر إلا عندما حانت أول دقيقة من الوقت بدل الضائع، تمكن الاتحاد من تسجيل الهدف الأول له عن طريق ايميليانو فيشيو

الشوط الثاني: فرحة ذوب آهان بالتعادل لم تستمر سوى ثواني والاتحاد يسجل الثاني بخطأ من حارس ذوب آهان، ورومارينهو يسجل هدفيين متتاليين وتكون النتيجة 4-1 ثم يسجل هادي محمدي وماكولاي هدفي تقليص الفارق لتصبح 4-3 في الدقيقة 72 و83 والاتحاد ينتظر الفائز من لقاء الهلال والأهلي