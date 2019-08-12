شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو: لا أمتلك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم بامبو لاعب الزمالك، أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام".
أضاف بامبو فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للنادى، أنه فوجئ خلال الأيام الماضية بوجود بعض الصفحات تحمل اسمه وتقوم بنشر أخبار وتصريحات كاذبة تخصه، مشددًا على أنه غير مسئول عن هذه الصفحات نهائيًا.
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
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