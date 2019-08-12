شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح تذاكر مواجهة ديكاداها الصومالي.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك، طرح تذاكر المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي غدًا الثلاثاء للبيع لجماهير النادي .
ويلتقي الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة لجماهير القلعة البيضاء، وأعضاء الجمعة العمومية للنادي وكانت الجهات الأمنية أبدت موافقتها في وقت سابق على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة.
وتقرر رسميًا إقامة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى إلى استاد برج العرب، بدلاً من بتروسبورت الذى كان محددًا له من قبل.
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