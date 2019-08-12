شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبى يضم مدافع فاركو فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو فريق الأولمبى السكندرى على توقيع هادى أنور مدافع فاركو، فى صفقة انتقال حر، لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لدورى القسم الثانى.
وكان هادى أنور قد انضم لفاركو قادمًا من صفوف المنيا، وسبق له اللعب فى أندية الزمالك والإنتاج الحربى ودمنهور ومالية كفر الزيات.
وقد أبرم الأولمبى عددًا من الصفقات حيث ضم الرباعى إسلام الفار، ومحمد العديسي، ومصطفى جابر، وعبد الله الروينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وخاض الأولمبي، عددًا من التجارب الودية، منذ بداية فترة الإعداد، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.
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