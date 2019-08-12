شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يشارك فى تدريب الزمالك.. وتأهيل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود علاء مدافع الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا بملعب النادى بميت عقبة، ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التى تعرض لها بارتجاج خفيف المخ، خلال مشاركته فى لقاء الأهلي بختام بطولة الدوري الممتاز.

كما انتظم محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها، حيث أدى مرانًا فرديًا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم.

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وانتظم إسلام جابر ومحمد عبد الشافي ثنائي الفريق، في التدريبات الجماعية، عقب الانتهاء من البرنامج الذى وضع لهما خلال الوقت السابق لتجهيزهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.