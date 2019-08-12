شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات الزمالك مع رامون دياز.. والأرجنتينى يبتعد عن تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثرت مفاوضات مسئولي نادى الزمالك مع الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز، بسبب رفض الخواجة تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده لتدريب القلعة البيضاء.

وتمسك الأرجنتينى رامون دياز بأن يكون الشرط الجزائى فى عقده مع الزمالك بقيمة راتب 6 أشهر فى العقد وهو ما يقارب من الـ18.5 مليون جنيه بينما يرغب مسئولو النادى الأبيض فى تقليصه إلى راتب 3 أشهر فقط كما تمسك المدرب الأرجنتينى حول توقيع عقد موسمين بدلاً من موسم واحد، بخلاف طلبه الحصول على نصف راتبه كمقدم تعاقد.

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وابتعد رامون دياز عن المرشحين لتولى تدريب الزمالك خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته، بسبب المبالغة فى الشروط التى حددها من أجل التعاقد مع القلعة البيضاء.