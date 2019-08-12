20 صورة فى زفاف حسن يوسف قائد الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسن يوسف قائد فريق طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق بحفل زفافه على كريمة حمادة أبو المجد نجم الزمالك الأسبق بحضور زملائه من الوسط الكروي. وحضر حفل زفاف حسن يوسف كل من طارق يحيى المدير الفنى للزمالك وطارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق وحسام باولو وإسلام جمال ومصطفى محمد وعماد السيد ومدحت عبد الهادى وصلاح آمين ومحمد إبراهيم وأحمد سامى وأوباما وكابوريا ومحمد بسام والمشجع الأهلاوى أمح، وأحيا حفل الزفاف المطرب سعد الصغير، محمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع ويسرى عرفان المدير الإدارى بالفريق.

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