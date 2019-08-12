شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12/8/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 12/8/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها تصدر منتخب مصر لناشئي كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 . تصدر منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول و تعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 . طارق يحيى يشارك فى اختيار المدير الفنى الجديد للزمالك يشارك طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، فى جلسة رموز القلعة البيضاء القدامى التى ستعقد فى الحادية عشرة صباح غدٍ الثلاثاء. الجونة يعلن ضم إسلام محارب من الأهلى رسميًا Advertisements أعلن نادى الجونة ضم إسلام محارب على سبيل البيع النهائى قادمًا من النادى الأهلى اليوم، الإثنين، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين. ناشئو اليد يتصدرون المجموعة الثانية بمونديال مقدونيا عقب تعادل فرنسا والسويد تصدر منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2000 المجموعة الثانية بكأس العالم المقام فى مقدونيا ح برصيد 8 نقاط بالفوز على المجر فى ختام الدور الأول و تعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 /32 .

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