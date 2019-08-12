سوبر كورة يكشف موقف لاسارتى من صفقات الأهلى أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى، على تشكيل فريقه فى مباراة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر. ونجح الأهلى فى تحقيق فوز عريض على فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بالدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا. ولم يستعن لاسارتى بصفقات الأهلى الثلاثى الجديد أليو ديانج ومحمود متولى ومحمد مجدى قفشة فى تشكيل الأحمر أمام اطلع برة بحجة عدم التأقلم والانسجام. Advertisements ويواجه الأهلى نظيره بيرميدز فى المباراة المؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 17 / 8 / 2019. لمعرفة موقف لاسارتى من صفقات الأهلى أمام بيراميدز اضغط هنا

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