مصدر بالإدارة يكشف لمصراوي أسباب تعثر مفاوضات الزمالك مع دياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تعثر جديد شهدته مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، بعدما حدث خلاف بين الطرفين جعل التعاقد مع المدير الفني السابق للهلال السعودي أمرا صعبًا.

وكشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك لمصراوي، تعثر مفاوضات الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز للتعاقد معه ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن هناك عدة أسباب أفسدت مفاوضات الزمالك مع دياز كان أبرزها هو وجود خلاف حول مقدم التعاقد بالإضافة إلى الاختلاف على الشرط الجزائي.

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وأوضح، أن دياز اشترط حصوله على قيمة 6 أشهر في حال قيام الزمالك بفسخ التعاقد معه، بينما تمسكت إدارة القلعة البيضاء بدفع قيمة 3 أشهر كشرط جزائي للمدرب الأرجنتيني، الأمر الذي قابله دياز بالرفض.

ولم يكن الشرط الجزائي أو مقدم العقد هما فقط أسباب الخلاف، حيث طلب دياز أن يكون العقد لمدة موسمين في حين طلب الزمالك أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد فقط.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الزمالك ملف المدير الفني غدا في جلسة بين الإدارة وعدد من نجوم الكرة القدامى بالفريق.