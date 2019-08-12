مران الزمالك.. محمود علاء يشارك.. وراحة لثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استانف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات اليوم بصورة كاملة بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، انتظم محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية مع زملائه عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها.

Advertisements

وخاض عبد العزيز مرانا فرديا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم .

وحصل طارق حامد لاعب الفريق، على راحة من التدريبات اليوم على ملعب النادي بإذن من الجهاز الفني، ومن المقرر ان ينتظم لاعب الوسط الدولي في التدريبات الجماعية غدا بصورة طبيعية.

كما حصل عبد الله جمعة وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بملعب النادي.

وخاض الثنائي جمعة وحفني فقرة تأهيل خاصة للثنائي في جمانيزيوم النادي، على أن ينتظم اللاعبان بشكل طبيعي في مران الغد.