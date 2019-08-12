رحل عن 3 أندية مجاناً وسجل هدفين في 236 مباراة.. من هو صفقة آل الشيخ الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع الألباني إيفان باليو، في أولى صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

ألميريا أفاد عبر موقعه الرسمي أنه ضم باليو من نادي ميتز الفرنسي لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لعام آخر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "أولى الصفقات، والقادم أقوى" . فمن هو إيفان باليو؟

1- إيفان باليو كامبيني ولد في بلدة " كالداس دي مالافيا" التي تقع في مقاطعة جرندة التابعة لمنطقة كتالونيا في إسبانيا.

2- يبلغ باليو من العمر 27 عاماً حيث إنه من مواليد الأول من يناير لعام 1992 .

3- يحمل باليو الجنستين الإسبانية والألبانية حيث إنه ولد لأب ألباني وأم أسبانية.

4- يشغل باليو مركز الظهير الأيمن بالإضافة لمشاركته فيى مركز الظهير الأيسر ولعب خلال مشواره الكروي مع 4 أندية مسجلاً هدفين من إجمالي 236 مباراة وصنع 12 هدف.

5- بدأ مشوراه الكروي في ناشئي نادي جيرونا عام 2008 قبل أن ينقل عام 2008 إلي ناشئي برشلونة الذي تدرج بين صفوف حتى وصل للفريق الثاني عام 2013 .

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6- استغنى برشلونة عن باليو في 2013 لينتقل اللاعب إلى نادي أراوكا البرتغالي لمدة موسمين ولعب معه 67 مباراة دون أن يسجل .

7- رحل باليو في عام 2015 لنادي ميتز الفرنسي ولعب معه 116 مباراة مسجلاً هدفين وصنع 7 أهداف.

8- أول هدف سجله في مشواره الكروي كان في نادي كليرمونت وتحديداً 16 أكتوبر 2015 بمباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولي الفرنسي التي انتهت 2-2 كما إنه سجل في النسخة الماضية من بطولة كأس فرنسا هدف الفوز لفريقه في "أوليمبك سانت كوينتين" بمباراة الفريقين بدور الـ 64 فى المباراة التي انتهت 2-1 وشغل فيها مركز الظهير الأيسر.

9- أعلن باليو عن رغبته في تمثيل منتخب ألبانيا عام 2016 ليحصل على الجنسية في في 22 أغسطس 2017 و اختاره كريستيان بانوتشي المدير الفني لمنتخب ألبانيا في سبتمبر من نفس العام لتمثيل منتخب بلاده ضد ليختنشتاين ومقدونيا في مباراتي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018 .

10 - استغنى عنه ميتز الصيف الجاري ليجد اللاعب نفسه للمرة الثالثة بعد برشلونة وأراوكا لينتقل اللاعب .