من يكون المدير الفني الجديد؟ مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل بمقر النادي، لكشف تفاصيل العديد من الملفات التي تخص الفريق الأبيض.

وأفاد مراسل يلا كورة أن رئيس الزمالك سيتحدث عن المدير الفني الأجنبي الجديد، وبعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.

وسيتطرق رئيس النادي للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2019-20، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان رئيس الزمالك أعلن أنه سيعقد اجتماعا مع نجوم الكرة القدامى بالنادي غدا الثلاثاء المقبل لعرض المدربين المرشحين لتدريب الفريق عليهم لاختيار أنسبهم في الفترة الحالية لتولي قيادة الفريق.

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وأشار إلى أنه تم الاستقرار على ست مدربين، بينهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي فاز بالدوري والكأس مع الزمالك موسم (2014-15)، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.

وأتم قائلا: "سيتم إعلان المدير الفني الجديد للزمالك بعد الاستقرار على الاسم من قبل اللجنة التي ستجتمع يوم الثلاثاء، وسيحضر بعدها المدرب إلى مصر بعد 48 ساعة".

وكان الزمالك قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة الأخيرة من الأهلي بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الممتاز النسخة الأخيرة.

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك يبحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وتم تعيين طارق يحيى مدربا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.