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أولى صفقات آل الشيخ.. ألميريا يضم "ناشئ برشلونة السابق"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الألباني إيفان باليو، في أولى صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة السابق.

ألميريا أفاد عبر موقعه الرسمي أنه ضم الظهير الأيمن باليو من نادي ميتز الفرنسي لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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ونشر ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صورة عبر حسابه على تويتر لتوقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق، رفقة محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "أولى الصفقات، والقادم أقوى".

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا بدأ مسيرته كناشئ مع الإسباني عام 2011، قبل أن ينتقل إلى أروكا البرتغالي في 2013، ومنه إلى ميتز الذي قضى في صفوفه أربعة أعوام.

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