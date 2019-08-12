كلوب: أليسون سيغيب عن “الأسابيع القليلة المقبلة”

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول‭ ‬يوم الاثنين إن إصابة الحارس أليسون بيكر في ربلة الساق في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستبعده ”عن الأسابيع القليلة المقبلة“.

وخرج أليسون في الشوط الأول من فوز ليفربول 4-1 على نوريتش سيتي الوافد الجديد يوم الجمعة عندما انزلق وأمسك بربلة الساق قبل أن يساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب.

وأكد كلوب أن الإصابة ستبعد أليسون عن مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء وأن أدريان المنضم للفريق هذا الصيف والذي شارك لأول مرة مع الفريق ضد نوريتش سيكون الحارس الأساسي حتى عودة أليسون.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي في الإنترنت ”(الإصابة) ليست سهلة. إنها إصابة في ربلة الساق وتحتاج إلى بعض الوقت للتعافي. لا أريد الحديث عن تشخيص محدد أو موعد عودته لكن بالتأكيد لن يكون معنا يوم الأربعاء.

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”يجب علينا الانتظار. الأمر بحاجة إلى بعض الوقت وبالتأكيد يتطلب عدة أسابيع. قرأت ‭‭‘‬‬ستة أسابيع‭‭‘‬‬ وبعض هذه الأمور لكن أليسون لم يتعرض لإصابات عديدة في مسيرته“.

وأضاف ”لذا أريد الانتظار قليلا لمعرفة كيف ستتحسن حالته لكنه لن يكون معنا لعدة أسابيع“.

وبعد كأس السوبر في اسطنبول يخرج ليفربول لمواجهة ساوثامبتون في مباراته الثانية في الدوري يوم السبت.