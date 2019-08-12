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غموض موقف ايكاردي في الرحيل عن الانتر ميلان

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 فشل ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين  في الوصول الى حل للرحيل عن النيراتزوري، بعدما خرج من حسابات الفريق للموسم المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إيكاردي ما يزال يرغب في الانتقال إلى

يوفنتوس، لكن إدارة الانتر ترفض بيع أي لاعب لمنافسه داخل الدوري الايطالي .

وقال الموقع إن إنتر قد يهتم بالأمر في حال بلوغ قيمة العرض 80

مليون يورو، وليس أقل.

واختتمت الصحيفة ، في الوقت نفسه أن رغبة إنتر الكبرى تتمثل في بيع عقد اللاعب الأرجنتيني إلى روما أو نابولي، اللذين طلبا اللاعب، إذ عرض الأول 40 مليون يورو بالإضافة لدجيكو، فيما عرض نابولي شراء عقد إيكاردي مقابل 60 مليون يورو.

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