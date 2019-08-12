جابر وعبد الشافي ينتظمان في تدريبات الزمالك

انتظم اسلام جابر ومحمد عبدالشافي ثنائي الزمالك ، بالتدريبات الجماعية المقامة حالياً بشكل طبيعي. جاء ذلك عقب الانتهاء من البرنامج الذي وضع لهم خلال الوقت السابق لتجهيزهم ، حيث يشارك الثنائي بالتدريبات الجماعية. حيث يشارك الثنائي بالتدريبات الجماعية. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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