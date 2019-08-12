محمد صلاح حديث الصباح والمساء في الصحف البريطانية.. تعرف على السبب

تناولت صحف بريطانيا بإسهاب تصرف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع الطفل الذي تعرض لإصابه في أنفه عقب مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محمد صلاح تعامل بشكل رائع مع الموقف ومع الطفل، خاصة وأنه في الوهلة الأولى لم يلحظ هرولة الصبيين نحوه، ولكنه انتبه

إلى الطفل بعد قدوم سيارة الإسعاف، وهو ما جعله يعود بسيارته من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح بهذا التصرف أبهر سكان مدينة ليفربول، خاصة بالتقاط صورة تذكارية مع الطفل، واحتضانه في الشارع.

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بينما قالت صحيفة ميرور إن تصرف محمد صلاح كان لفتة رائعة

من الفرعون المصري، وأنه لم يتجاهل الطفلين خاصة عقب إصابة أحدهما، مضيفة أن "صلاح" لم يلتفت لأي شيء سوى الاطمئنان على الطفل المصاب، وبعدها استجاب لطلبه والتقط معه الصور قبل معالجته.

وأشارت صحيفة مترو ما فعله محمد صلاح أذاب قلوب عاشقيه، فهو نجم متواضع ويعشقه الجميع في ليفربول وخصوصًا الأطفال، مضيفة أن "صلاح" تصدر عناوين الصحف مرة جديدة هذا الأسبوع لكن ليس لإنجاز رياضي حققه، ولكن بسبب مواقفه الإنسانية.