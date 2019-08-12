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اتحاد جدة يتقدم على ذوب أهن في الشوط الأول

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 انتهى الشوط الأول من لقاء ذوب أهن اصفهان الإيراني، واتحاد جدة السعودي، بتقدم الزعيم بهدف من دون رد، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب استاد حمد الكبير، في إياب دور الـ16 لبطولة

دوري أبطال آسيا.

 شهد الشوط الأول حذرًا من الطرفين، وأن ظهرت العديد من الأخطاء الدفاعية لدى فريق اتحاد جدة، كان من الممكن أن تكلفه دخول أهداف

في مرماه.

 في الوقت بدل من الضائع من زمن الشوط الأول تمكن الأرجنتيني ايميليانو فيشيو، من تسجيل أول أهداف اتحاد جدة، ليسهل مهمة الفريق لحسم التأهل للدور التالي من البطولة.

 يذكر أن مباراة الذهاب في انتهت بفوز اتحاد جدة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، الأسبوع الماضي.

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