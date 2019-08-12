أكد كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك أنه لا يمتلك اي حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك أو تويتر أو انستجرام" مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك أو تويتر أو انستجرام" مشيراً إلى أنه فوجئ خلال الأيام الماضية بوجود بعض الصفحات تحمل اسمه وتقوم بنشر أخبار وتصريحات كاذبة تخصه. وشدد بامبو على أنه غير مسئول عن هذه الصفحات نهائيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم بامبو: لا أملك حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.