بيريسيتش يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

اقترب الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بيريسيتش تواجد صباح، اليوم

الإثنين، في ألمانيا من أجل إجراء الفحص الطبي، للانضمام إلى صفوف البايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أكد للصحافة أنه قام بالفحص الطبي بالنادي الألماني.

وذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان وافق على انتقال بيريسيتش إلى بايرن ميونخ الألماني، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.