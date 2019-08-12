تأهيل خاص لعبدالله جمعة وحفني في الجيم

حصل عبدالله جمعة وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. النادي. حيث اكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى المدير الفني، بتخصيص فقرة تأهيل خاصة للثنائي يقومان بأدائها في جمانيزيوم النادي، علي أن ينتظما بشكل طبيعي بالمران القادم. خاصة للثنائي يقومان بأدائها في جمانيزيوم النادي، علي أن ينتظما بشكل طبيعي بالمران القادم. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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