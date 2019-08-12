ثنائي الزمالك يحصلان على راحة من التدريبات

حصل الثنائي المغربي محمد أوناجم وخالد بوطيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي. المقامة حالياً بملعب النادي وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي. ويتواجد اوناجم في المغرب لإنهاء بعض الأمور الخاصة وذلك عقب حصوله علي اذن بالسفر إلى بلاده. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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