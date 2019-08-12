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ستوريدج يفاضل بين 13 عرض لضمه

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ينتظر النجم الانجليزي دانييل ستوريدج لاعب السابق، تحديد مصيره عقب انتهاء تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم المنقضي.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن ستوريدج تلقى 13

عرضًا حتى الآن من أندية من مختلف أنحاء العالم، أبرزها من نادي فنربخشة التركي، الذي عرض على المهاجم الإنجليزي راتبًا أسبوعيًا يبلغ 60 ألف جنيه إسترليني.

كما تلقي العديد  من العروض مثل  دي سي يونايتد الأمريكي، ريال بيتيس الإسباني، بولونيا الإيطالي، مارسيليا الفرنسي وبيشكتاش التركي، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية القطرية.

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