علاء وعبدالعزيز يعودان لتدريب الزمالك

شارك محمود علاء مدافع فريق الزمالك في التدريبات، اليوم الأثنين، بصورة كاملة، والمقامة حاليًا بملعب النادي.
جاء ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية، بسببالإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطولة الدوري الممتاز.
كما انتظم محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعيةمع زملائه.
وذلك عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها، حيث أدى مرانًا فرديًا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم.
يستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.
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