رياضة | كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !

كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراجر عن توقعاته للتوب فور هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقاله له بصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.

وقال جاراجر: "مانشسترسيتي أقوياء جداً ومع بيب جوارديولا هم في القمة لذا أتوقع فوزهم باللقب، أما ليفربول فسوف ينافس بقوة مثل الموسم الماضي".

وأضاف أسطورة الريدز بقوله: "توتنهام كان من المهم جداً إبقاء ماوريسيو بوتشيتينيو لينافسوا".

وأكمل: "أرسنال ؟ أعتقد صفقاتهم سوف تُحسّنهم وسيكونون ضمن التوب فور، على عكس مانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين لن يكونا ضمن التوب فور هذا الموسم".

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ووضع كاراجر ترتيبًا للبطولة جاء على النحو التالي:

1- مانشسترسيتي

2- ليفربول

3- توتنهام

4- أرسنال