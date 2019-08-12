رياضة | كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراجر يتوقع بطل الدوري الإنجليزي.. ليس ليفربول ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراجر عن توقعاته للتوب فور هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقاله له بصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية.
وقال جاراجر: "مانشسترسيتي أقوياء جداً ومع بيب جوارديولا هم في القمة لذا أتوقع فوزهم باللقب، أما ليفربول فسوف ينافس بقوة مثل الموسم الماضي".
وأضاف أسطورة الريدز بقوله: "توتنهام كان من المهم جداً إبقاء ماوريسيو بوتشيتينيو لينافسوا".
وأكمل: "أرسنال ؟ أعتقد صفقاتهم سوف تُحسّنهم وسيكونون ضمن التوب فور، على عكس مانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين لن يكونا ضمن التوب فور هذا الموسم".
ووضع كاراجر ترتيبًا للبطولة جاء على النحو التالي:
1- مانشسترسيتي
2- ليفربول
3- توتنهام
4- أرسنال