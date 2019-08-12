رياضة | يوفنتوس يخطط لضرب ريال مدريد وخطف صفقة الموسم مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لضرب ريال مدريد وخطف صفقة الموسم مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يستهدف التعاقد مع النجم الدولي الدانماركي كريستيان إيركسن، متوسط ميدان فريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن البيانكونيري يسعى لتعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع صانع اللعب الدانماركي المميز.

الجدير بالذكر أنه تأمل عدة أندية في التعاقد مع إيركسن، لكن النادي الإيطالي يرغب في الانتظار حتى الصيف المقبل، للحصول على اللاعب مجانًا.

ن