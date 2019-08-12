رياضة | بوجبا يُشبه نجم مانشستر يونايتد بـ"الوحش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يُشبه نجم مانشستر يونايتد بـ"الوحش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن زميله الدولي الإنجليزي هاري مجواير، مشيرًا لأنه يدعوه بلقب "الوحش".

وخلال تصريحات صحفية، قال بوجبا عن هاري مجواير، الوافد الجديد من ليستر سيتي: "بصراحة وكما رأيتم هو تأقلم معنا في التدريبات وظهر ذلك بحق أمام تشيلسي".

واختتم قائلاً: "نحن تحدثنا عن تحكم الدفاع بشكل جيد وهو لديه تفاهم جيد مع فيكتور (ليندلوف)، كانت مباراة جيدة جداً من الفريق كله".