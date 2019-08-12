رياضة | انتظام رباعي الزمالك في التدريبات.. وساسي يشارك غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام رباعي الزمالك في التدريبات.. وساسي يشارك غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات اليوم بصورة كاملة والمقامة حالياً بملعب النادي.

جاء ذلك بعدما انتهى اللاعب من البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطولة الدوري الممتاز.

كما انتظم محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية مع زملائه.. وذلك عقب تعافيه من آلام القدم التي كان يعاني منها ، حيث أدى مرانا فرديا خلال التدريب السابق بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم .

وانتظم اسلام جابر ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي بشكل طبيعي.

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جاء ذلك عقب الانتهاء من البرنامج الذي وضع لهما خلال الوقت السابق لتجهيزهما، وشارك الثنائي بالتدريبات الجماعية.

ويعود إلى القاهرة مساء اليوم، التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادما من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينضم ساسي الي التدريبات غدا .

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.