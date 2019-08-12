رياضة | عبد الله جمعة وحفني راحة من التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله جمعة وحفني راحة من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل عبدالله جمعة وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيى المدير الفني، بتخصيص فقرة تأهيل خاصة للثنائي يقومان بأدائها في جمانيزيوم النادي ، علي أن ينتظما بشكل طبيعي بالمران القادم. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

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